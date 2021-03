The Batman | Matt Reeves celebra la fine delle riprese con una foto su Twitter

(Di sabato 13 marzo 2021)ha ufficialmente terminato lebibliche di Thee, per festeggiare, ha postato unasudirettamente dal set del film Ledi Thesono ufficialmente terminate. Ciò che, fino a poco tempo fa, sembrava un semplice miraggio, adesso, è diventato realtà. Per festeggiare l'evento,ha condiviso suunatratta dal dietro le quinte del film. Lain questione non è nulla di particolarmente interessante ma suggella ladi The, uno dei nuovi progetti targati Warner Bros e DC più attesi dai fan di tutto il mondo. ...

Finalmente i fan dipossono tirare un sospiro di sollievo: a quanto pare, le riprese del film con Robert Pattinson sono finalmente terminate , come ha confermato su Twitter lo stesso regista Matt Reeves . ...Bradley Parker, regista della seconda unità di, ha commentato il nuovo lungometraggio di Matt Reeves. Attualmente impegnato con la promozione di un altro progetto a cui ha lavorato, Parker ha anche parlato del film con Robert Pattinson,...Matt Reeves ha ufficialmente terminato le riprese bibliche di The Batman e, per festeggiare, ha postato una foto su Twitter direttamente dal set del film Le riprese di The Batman sono ...Dopo vari imprevisti e rallentamenti le riprese di The Batman, il nuovo Cinecomic DC diretto da Matt Reeves, sono ufficialmente terminate. A comunicarlo è stato lo stesso regista sul suo account ...