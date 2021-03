Terremoto in FI | ecco il nuovo coordinatore cittadino e la nuova linea su Maresca

Leggi su anteprima24

Finisce l'era di Stanislao Lanzotti, inizia quella di Franco Silvestro. E' quello dell'imprenditore di materassi originario di Arzano il nome, con la benedizione di Fulvio Martusciello, che prende in mano le redini di Forza Italia a Napoli. Lanzotti paga lapolitica che ha voluto perseguire: quella della "grande coalizione" in salsa napoletana con il Pd con l'obiettivo di giungere a un fronte moderato in vista delle prossime elezioni comunali. Sta di fatto che il contatto coi democratici lo ha fatto scottare ed è stato di fatto sfiduciato dai berlusconiani della prima ora sotto l'ombra del Vesuvio. Meglio, per loro, rivendicare la propria identità. Identità tutta interna ai classici confini del centrodestra. Tant'è che, con Silvestro al comando, Forza Italia cambierà atteggiamento anche verso Catello ...