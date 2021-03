Terapie intensive al collasso e altri 317 morti: ma c'è chi brinda sul Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Brutti dati mentre le cronache sono piene di feste clandestine, chiusure non rispettate e dei soliti assembramenti in attesa delle zone rosse. Ossia c'è chi muore e c'è chi brinda fregandosene del ... Leggi su globalist (Di sabato 13 marzo 2021) Brutti dati mentre le cronache sono piene di feste clandestine, chiusure non rispettate e dei soliti assembramenti in attesa delle zone rosse. Ossia c'è chi muore e c'è chifregandosene del ...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'per la sesta settimana consecutiva peggioramento del livello di rischio; aumento terapie i… - SkyTG24 : Covid Italia, aumentano le terapie intensive: le Regioni sopra la soglia d’allerta. I DATI - fattoquotidiano : Record di morti in Brasile: 2.286 in 24 ore, più di 270mila in tutto. Terapie intensive al collasso in diversi Stati - desibros70 : RT @Gigadesires: Gli allarmisti delle terapie intensive al collasso dicono di non creare allarmismi sui #vaccini. È tutto, Vostro Onore. - f_sven_ : @Anna302478978 @6166467278004cc @Corriere forse per te che hai il cervello di un'ameba. Fatti un giro nelle terapie… -