Sampdoria | i convocati di Ranieri per il Bologna

La Sampdoria domani affronterà il Bologna nella gara delle 12.30 valevole per il 27° turno di Serie A. Claudio Ranieri ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida del "Dall'Ara". Ecco l'elenco completo: Portieri: Audero, Avogadri, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

