Roma, duro esposto alla Lega: "Vantaggio ingiusto" (Di sabato 13 marzo 2021) Juventus-Napoli è stata rinviata al 7 aprile. La decisione disposta dalla Lega Serie A ha fatto infuriare la Roma di Paulo Fonseca. Juventus-Napoli non si gioca più il 17 marzo 2021. L'ha disposto la Lega Serie A, su richiesta dei due club, con un comunicato ufficiale diramato nella giornata di ieri. La decisione non è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

