Premier League 2020/2021: il Burnley sorprende l'Everton, Wood e McNeil stendono i Toffees

Il Burnley passa 2-1 a Goodison Park contro l'Everton nel match valevole per la ventottesima giornata di Premier League 2020/2021 grazie alle reti siglate nel primo tempo da Chris Wood e Dwight McNeil. Accade tutto nella prima frazione di gara con la formazione ospite che passa in vantaggio al 13? con il gol del neozelandese per poi raddoppiare al 25? con il centrocampista inglese. Alla mezz'ora il solito Dominic Calvert-Lewin riapre la partita, ma i Toffees nella ripresa non riescono ad agguantare il pareggio e sono costretti ad alzare bandiera bianca. In virtù di questo risultato il Burnley aggancia il Southampton al quattordicesimo posto a 33 punti, mentre la squadra di Carlo Ancelotti resta sesta a quota 46.

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Zaha rifiuta di inginocchiarsi: è il primo a farlo in Premier League Selhurst Park, Londra. Crystal Palace e West Bromwich Albion sono in campo, pronte a darsi battaglia. Prima, però, c'è da seguire il consueto rituale della Premier League: tutti inginocchiati a terra per dire di no al razzismo, come ormai consuetudine in Inghilterra da qualche mese a questa parte. Tutti tranne uno: Wilfried Zaha. L'ex attaccante del ...

Il Sun attacca Agnelli: 'Vuole uccidere la premier League, un ritorno al medioevo' Duro attacco degli inglesi del Sun al presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ecco alcuni passaggi dell'articolo che attacca Agnelli. "Il presidente della Juventus vuole uccidere la Premier League. Speriamo che i suoi progetti funzionino come l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Una delle sue idee stravaganti è che alle squadre di Champions League non dovrebbe essere permesso di ...

Manchester United-West Ham, Premier League: formazioni, pronostici Manchester United-West Ham è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 20:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

