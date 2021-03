Pogba-Ronaldo: scambio in vista? (Di sabato 13 marzo 2021) Non si spengono le voci riguardo ad un possibile scambio Pogba-Ronaldo. La delusione per la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto unita alle critiche ricevute per una prestazione incolore, starebbero spingendo il portoghese a lasciare Torino con un anno di anticipo. Secondo alcune indiscrezioni il cinque volte pallone d’oro potrebbe far ritorno al Manchester Utd , disposto a sacrificare Paul Pogba pur di riabbracciare il suo ex campione. Pogba-Ronaldo: scambio possibile? Manchester Utd e Juventus starebbero lavorando a questa clamorosa operazione in vista del prossimo calciomercato estivo. Per entambi la valutazione si aggira intorno ai 60 milioni e dunque si tratterebbe di uno scambio alla pari. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Non si spengono le voci riguardo ad un possibile. La delusione per la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto unita alle critiche ricevute per una prestazione incolore, starebbero spingendo il portoghese a lasciare Torino con un anno di anticipo. Secondo alcune indiscrezioni il cinque volte pallone d’oro potrebbe far ritorno al Manchester Utd , disposto a sacrificare Paulpur di riabbracciare il suo ex campione.possibile? Manchester Utd e Juventus starebbero lavorando a questa clamorosa operazione indel prossimo calciomercato estivo. Per entambi la valutazione si aggira intorno ai 60 milioni e dunque si tratterebbe di unoalla pari. ...

