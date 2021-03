Pirlo su Cristiano Ronaldo: “È normale che sia deluso e ci si siano voci su di lui dopo l’eliminazione” (Di sabato 13 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico juventino Andrea Pirlo si è soffermato anche sulle ultime voci riguardanti la situazione legata a Cristiano Ronaldo e al suo futuro: “Anche Ronaldo sta bene, è normale che sia deluso da quanto successo l’altra sera. Si è allenato bene e penso che abbia recuperato per poter giocare domani sera, è normale ci siano voci dopo l’eliminazione. Lui è uno dei personaggi più importanti ed è normale che faccia parlare di lui. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico juventino Andreasi è soffermato anche sulle ultimeriguardanti la situazione legata ae al suo futuro: “Anchesta bene, èche siada quanto successo l’altra sera. Si è allenato bene e penso che abbia recuperato per poter giocare domani sera, èci. Lui è uno dei personaggi più importanti ed èche faccia parlare di lui. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Cristiano Juventus, Pirlo: 'Uscita da Champions bella botta. Ci stiamo riprendendo. Col Cagliari...' ... ha ammesso Pirlo parlando delle condizioni del gruppo bianconero. 'Abbiamo la nostra strada bene in mente. Ci vorrà spirito di squadra e grande orgoglio'. 'Come sta Cristiano Ronaldo? Sta bene e si ...

Le voci d'addio su Cristiano Ronaldo? Pirlo risponde così in conferenza Commenta per primo I rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo? Ha risposto così Andrea Pirlo su CR7 in conferenza stampa oggi: 'Sta bene, è normale sia deluso, lui come tutti. Si è allenato bene, penso abbia recuperato per giocare domani. Le ...

Juventus, Pirlo 'attapirato', ma non si tocca. Ronaldo, un futuro su cui riflettere Sky Sport Alle 12:30 Andrea Pirlo in conferenza stampa Sotto questo punto di vista, in casa Juve, saranno costretti a fare delle scelte, a partire dal futuro di Cristiano Ronaldo, ma non solo. Per il portoghese che ha ancora un anno di contratto, gli ...

Andrea Pirlo dribbla il futuro di Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia della partita di Cagliari. "La squadra si sta riprendendo. E' stata una bella botta, anche ieri ci siamo allenati tutti insieme, ma abbiamo la strada per Cagliari ...

