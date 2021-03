Perde la laurea del figlio per il volo in ritardo: risarcito da Ryanair (Di sabato 13 marzo 2021) Una disavventura che gli è costata cara, ma che è costata anche a Ryanair. Il giudice di pace di Bari ha stabilito che un uomo di Torchiarolo, nel Brindisino, debba essere risarcito di 823 euro da ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 marzo 2021) Una disavventura che gli è costata cara, ma che è costata anche a. Il giudice di pace di Bari ha stabilito che un uomo di Torchiarolo, nel Brindisino, debba esseredi 823 euro da ...

Advertising

Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: La laurea di un figlio è un evento unico e perderlo è un dramma per un genitore: Ryanair dovrà sborsare oltre 1.000 euro di r… - qn_giorno : Perde la laurea del figlio per il volo in ritardo: risarcito da #Ryanair - Open_gol : La laurea di un figlio è un evento unico e perderlo è un dramma per un genitore: Ryanair dovrà sborsare oltre 1.000… - TommyBrain : Sputnik:Perde la laurea del figlio per colpa del volo in ritardo: Ryanair risarcirà il papà - IacobellisT : Sputnik:Perde la laurea del figlio per colpa del volo in ritardo: Ryanair risarcirà il papà -