Paganese-Palermo, i convocati di mister Di Napoli dopo il nuovo ciclo di tamponi: out in 5, l'elenco (Di sabato 13 marzo 2021) Poco più di sei ore e sarà Paganese-Palermo.A seguito dell'esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19 effettuato nella giornata di ieri, a cui si è sottoposto il gruppo squadra, il tecnico Raffaele Di Napoli ha diramato la lista dei convocati per la partita in programma alle ore 20 allo Stadio Comunale "Marcello Torre".Rientrano in lista Campani, Mattia, Mendicino e Sbampato, saranno assenti Fasan, Di Palma, Scarpa e Criscuolo oltre a Volpicelli, che dovrà scontare una giornata di squalifica. Ecco l'elenco completo.PORTIERIBaiocco, Bovenzi, Campani.DIFENSORICarotenuto, Cernuto, Cigagna, Curci, Esposito, Perazzolo, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.CENTROCAMPISTIAntezza, Bonavolontà, Bramati, Gaeta, Mattia Onescu, Zanini.ATTACCANTIDiop, Guadagni, Mendicino, Raffini.

