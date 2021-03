Meloni (che ha tuonato contro tutte le restrizioni anti - Covid): 'Dopo un anno siamo al punto di partenza' (Di sabato 13 marzo 2021) Noi non dimentichiamo gli estremisti di destra amici di negazionisti come Trump chiedere riaperture su riaperture. Fare il tifo per la modivda dei ricchi, delle discoteche, tuonare contro le ... Leggi su globalist (Di sabato 13 marzo 2021) Noi non dimentichiamo gli estremisti di destra amici di negazionisti come Trump chiedere riaperture su riaperture. Fare il tifo per la modivda dei ricchi, delle discoteche, tuonarele ...

Advertising

IsabellaRauti : #Covid , Meloni: da #Draghi misure restrittive in continuità con strategia fallimentare adottata da inizio emergenz… - repubblica : Inchiesta Meloni, 'affissioni e voti estorti': così i clan nomadi a Latina facevano affari con la politica: Il pent… - ilriformista : Le parole sulla #Meloni che arrivano mentre @FratellidItalia vola nei sondaggi come unica forza di opposizione al… - dolores20943592 : RT @AugustoMinzolin: Se come il Pd ti inventi per mesi che Conte cammina sulle acque, che succede?Lo spiega maga Ghisleri: nei sondaggi 5st… - fefebaraonda : RT @CesareDTrocchio: Non vorrei che questa pandemia globale mi distraesse dal fatto che Salvini e Meloni mi stanno ontologicamente sul cazz… -