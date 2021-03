LIVE Inghilterra-Francia 13-17, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: riparte lo spettacolo! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? Indisciplina di Itoje in placcaggio, calcio di punizione per la Francia che va per il piede con Jalibert. 47? Gran lavoro in retroguardia di Taofifenua a fermare Youngs. Si salva ancora una volta la Francia. 46? Mischia per l’Inghilterra per un in avanti di Jalibert nel tentativo di servire Thomas. 45? Sembrerebbe avere l’intenzione di giocare al piede la Francia in questo secondo tempo. 44? Riesce a risalire il campo la Francia grazie alla buona pedata di Jalibert. 43? Si affaccia l’Inghilterra in zona punti con l’ottima avanzata di Curry. 41? In avanti e mischia in favore dell’Inghilterra. 41? SI riparte! 18.43 Squadre in campo per i secondi quaranta minuti di gioco. A ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49? Indisciplina di Itoje in placcaggio, calcio di punizione per lache va per il piede con Jalibert. 47? Gran lavoro in retroguardia di Taofifenua a fermare Youngs. Si salva ancora una volta la. 46? Mischia per l’per un in avanti di Jalibert nel tentativo di servire Thomas. 45? Sembrerebbe avere l’intenzione di giocare al piede lain questo secondo tempo. 44? Riesce a risalire il campo lagrazie alla buona pedata di Jalibert. 43? Si affaccia l’in zona punti con l’ottima avanzata di Curry. 41? In avanti e mischia in favore dell’. 41? SI! 18.43 Squadre in campo per i secondi quaranta minuti di gioco. A ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Inghilterra-Francia 7-7 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: botta e risposta Dupont-Watson - #Inghilterra-Francia… - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Francia Sei Nazioni rugby in DIRETTA: trasferta delicata per i Galletti - #Inghilterra-Francia… - infoitsport : LIVE Inghilterra-Francia, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: trasferta delicata per i Galletti - infoitsport : LIVE Inghilterra-Francia | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | trasferta delicata per i Galletti - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Francia Sei Nazioni rugby in DIRETTA: trasferta delicata per i Galletti - #Inghilterra-Francia… -