Lazio zona rossa, romani in fuga per l'ultimo sabato in giallo: litorale sold - out e traffico sul Gra (Di sabato 13 marzo 2021) ultimo weekend libero da zona gialla per Roma e Lazio. E scatta la corsa alla gita fuoriporta. Se il litorale fa il pienone di gente corsa al mare (complice anche il meteo che sta dando un po' di ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021)weekend libero dagialla per Roma e. E scatta la corsa alla gita fuoriporta. Se ilfa il pienone di gente corsa al mare (complice anche il meteo che sta dando un po' di ...

Advertising

RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - FrancescoLollo1 : Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, d… - AvantiLazioMCM : RT @RegioneLazio: Il Lazio in zona rossa - Precisazioni per chi vuole svolgere attività motoria e sportiva - RobRe62 : RT @wireditalia: Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Lazio entrano i… -