Lazio in rosso. Ressa nei supermercati per lievito, acqua e farina. Allarme per "l'ultimo aperitivo" (Di sabato 13 marzo 2021) Ressa nei supermercati ieri sera quando ha iniziato a diffondersi la notizia che il Lazio sarebbe entrato in zona rossa. Carrelli pieni più del solito in tutta la città e la Regione, da Viterbo a Colleferro, da Tor Lupara a largo Agosta, da Laurentino a Casilino a Trionfale e Euroma2, affollamenti che fino a giovedì non c’erano e razzia di farina, lievito, pasta e inscatolati. Lo racconta la Repubblica. “Queste resse sono incomprensibili perché i negozi alimentari non chiudono” dice Francesco Iacovone, sindacalista dei Cobas. “E poi espongono i lavoratori a un rischio immotivato e aumentano la possibilità di contagio”. Resse anche nelle piazze e nei luoghi di ritrovo, come Testaccio, dove c’erano decine di persone per un aperitivo. Uno degli ultimi, come sembrano pensare un po’ tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021)neiieri sera quando ha iniziato a diffondersi la notizia che ilsarebbe entrato in zona rossa. Carrelli pieni più del solito in tutta la città e la Regione, da Viterbo a Colleferro, da Tor Lupara a largo Agosta, da Laurentino a Casilino a Trionfale e Euroma2, affollamenti che fino a giovedì non c’erano e razzia di, pasta e inscatolati. Lo racconta la Repubblica. “Queste resse sono incomprensibili perché i negozi alimentari non chiudono” dice Francesco Iacovone, sindacalista dei Cobas. “E poi espongono i lavoratori a un rischio immotivato e aumentano la possibilità di contagio”. Resse anche nelle piazze e nei luoghi di ritrovo, come Testaccio, dove c’erano decine di persone per un. Uno degli ultimi, come sembrano pensare un po’ tutti ...

