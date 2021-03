La partita di Serie A tra Juventus e Napoli che non si giocò a ottobre si giocherà il 7 aprile

(Di sabato 13 marzo 2021) LadiA tra– inizialmente prevista per la terza giornata di campionato, poi “assegnata a tavolino” e in seguito rimandata – siil 7alle 18.45. E non, come si pensava fino

Advertising

Inter : ?? | ARBITRO Verso #TorinoInter: Valeri dirigerà la partita in programma domenica alle 15 ?? - OptaPaolo : 1 - L'Inter ha vinto una partita di Serie A effettuando un solo tiro nello specchio per la prima volta dall'aprile… - juventusfc : GRANDISSIME! Post partita di #JuveMilan su @JuventusTv ?? - OdeonZ__ : FINALE Atalanta-Spezia 3-1: doppietta di Pasalic e gol di Muriel - OdeonZ__ : Prevale la linea del Torino: la partita con la Lazio andrà disputata -

Ultime Notizie dalla rete : partita Serie

Sky Sport

DIRETTA ASCOLI VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LALa diretta tv di Ascoli Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match diB è un'...DIRETTA PORDENONE PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LALa diretta tv di ... che trasmette infatti tutte le partite del campionato diB per ogni giornata. PROBABILI FORMAZIONI ...Terz’ultima partita della prima fase del campionato di volley di Serie "B2 Femminile" per la "Corbinelli" Montesport che questa sera, alle 21, al Palasport di Baccaiano ospita l’"ABC Ricami" La Fenice ...Da una parte la sfida a Juve, Roma e Napoli per un posto in Champions League, dall'altra la "missione possibile" di Madrid ...