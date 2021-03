Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: nozze annullate (Di sabato 13 marzo 2021) Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Dopo due anni di fidanzamento le nozze fra lo sportivo e la popstar sono state annullate. A confermare la rottura sono Page Six e TMZ, secondo cui JLo sarebbe tornata single dopo ben quattro anni d’amore con l’ex star dei New York Yankees. Una vero e proprio colpo di scena (l’ennesimo) nella vita sentimentale della cantante che ha alle spalle diversi matrimoni finiti e amori che l’hanno fatta soffrire. Le prime nozze di JLo, quelle con il cameriere cubano Ojani Noa, risalgono al 1997, seguite da un divorzio lampo. Nel 2001 il matrimonio con il ballerino Cris Judd, finito due anni dopo, poi la cerimonia saltata con Ben Affleck, lasciato a pochi giorni ... Leggi su dilei (Di sabato 13 marzo 2021)si. Dopo due anni di fidanzamento lefra lo sportivo e la popstarstate. A confermare la rotturaPage Six e TMZ, secondo cui JLo sarebbe tornata single dopo ben quattro anni d’amore con l’ex star dei New York Yankees. Una vero e proprio colpo di scena (l’ennesimo) nella vita sentimentale della cantante che ha alle spalle diversi matrimoni finiti e amori che l’hanno fatta soffrire. Le primedi JLo, quelle con il cameriere cubano Ojani Noa, risalgono al 1997, seguite da un divorzio lampo. Nel 2001 il matrimonio con il ballerino Cris Judd, finito due anni dopo, poi la cerimonia saltata con Ben Affleck, lasciato a pochi giorni ...

