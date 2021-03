Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi risponde alle polemiche sulla partecipazione di Daniela Martani (Di sabato 13 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi, inizierà ufficialmente lunedì 15 marzo, e tra gli opinionisti avrà Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Per quanto riguarda il cast invece iniziano a sorgere le prime polemiche sul web: tutto è nato a causa della partecipazione di Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, che negli ultimi anni ha rilasciato dichiarazioni ritenute inappropriate, soprattutto quelle legate al covid. La Martani infatti è stata anche licenziata da Radio Kiss Kiss in seguito alle sue prese di posizione sul coronavirus. Proprio per questi motivi, una volta annunciata la sua presenza all’Isola dei Famosi, ... Leggi su trendit (Di sabato 13 marzo 2021) L’dei, condotta da, inizierà ufficialmente lunedì 15 marzo, e tra gli opinionisti avrà Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Per quanto riguarda il cast invece iniziano a sorgere le primesul web: tutto è nato a causa delladi, ex concorrente del Grande Fratello, che negli ultimi anni ha rilasciato dichiarazioni ritenute inappropriate, soprattutto quelle legate al covid. Lainfatti è stata anche licenziata da Radio Kiss Kiss in seguitosue prese di posizione sul coronavirus. Proprio per questi motivi, una volta annunciata la sua presenza all’dei, ...

