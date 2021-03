(Di sabato 13 marzo 2021) E delle altre aziende di fast fashion per cui lavorano, ricordando che stanno scioperando per la democrazia

Redattore Sociale

... evidenzia che ilè "purtroppo" tornato in questi giorni all'attenzione del mondo a causa ... "sono finiti nelle prigioni birmane oltre 1.500 manifestanti, giornalisti,e lavoratori, ...... di lanciare 'segnali forti', mentre inaccade che 'i militari sono andati di fabbrica in ... a visitare i dormitori dove dormono le migliaia diche vengono dalle campagne per sapere ...In queste settimane, sostiene la onlus nel comunciato, "sono finiti nelle prigioni birmane oltre 1.500 manifestanti, giornalisti, lavoratrici e lavoratori ... coscienza democratica non lasciare solo ...Dal Myanmar, una voce sindacale ha raggiunto ieri il nostro Parlamento: Maung Maung, Presidente della Confederation of Trade Union, ha raccontato il colpo di stato alla Commissione esteri di Montecito ...