Governo, Salvini: “Con Draghi notevoli segnali cambiamento” (Di sabato 13 marzo 2021) “Siamo qui da tre settimane e penso che Draghi abbia dato notevoli segnali di cambiamento”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita all’ospedale Fiera di Milano. “Se ci fossimo occupati meno di primule, mascherine farlocche e banchi a rotelle di Arcuri, ci si fosse occupati di dotare l’Italia di farmaci e vaccini necessari, saremmo più avanti come altri paesi del mondo”, aggiunge. Il Decreto Sostegni, continua il leader della Lega, “arriverà in settimana. Ci sono richieste da categorie dimenticate nei mesi passati. Penso che serviranno altri interventi importanti già da aprile”. E aggiunge: “Con la situazione che c’è penso necessari altri interventi importanti. Rispetto a dicembre è cambiato il mondo, con le varianti e la terza ondata”. Per Salvini, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) “Siamo qui da tre settimane e penso cheabbia datodi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di una visita all’ospedale Fiera di Milano. “Se ci fossimo occupati meno di primule, mascherine farlocche e banchi a rotelle di Arcuri, ci si fosse occupati di dotare l’Italia di farmaci e vaccini necessari, saremmo più avanti come altri paesi del mondo”, aggiunge. Il Decreto Sostegni, continua il leader della Lega, “arriverà in settimana. Ci sono richieste da categorie dimenticate nei mesi passati. Penso che serviranno altri interventi importanti già da aprile”. E aggiunge: “Con la situazione che c’è penso necessari altri interventi importanti. Rispetto a dicembre è cambiato il mondo, con le varianti e la terza ondata”. Per, ...

