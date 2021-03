Giovane positivo sorpreso in strada: denunciato (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Un 27enne del Gambia è stato denunciato per violazione delle norme anti Covid: il Giovane si aggirava per le strade di Polla, in provincia di Salerno, privo, tra l’altro, di documenti di riconoscimento. Fermato dagli agenti della polizia municipale, il Giovane è stato accompagnato in ospedale dove ve è stato sottoposto a tampone risultando positivo al Covid -19. Il 27enne era giunto da qualche giorno dall’estero, molto probabilmente dalla Francia, senza essere mai stato sottoposto ai controlli anti-Covid. L’amministrazione comunale si è preso carico del Giovane assicurandogli una dimora dove trascorrerà la quarantena. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Un 27enne del Gambia è statoper violazione delle norme anti Covid: ilsi aggirava per le strade di Polla, in provincia di Salerno, privo, tra l’altro, di documenti di riconoscimento. Fermato dagli agenti della polizia municipale, ilè stato accompagnato in ospedale dove ve è stato sottoposto a tampone risultandoal Covid -19. Il 27enne era giunto da qualche giorno dall’estero, molto probabilmente dalla Francia, senza essere mai stato sottoposto ai controlli anti-Covid. L’amministrazione comunale si è preso carico delassicurandogli una dimora dove trascorrerà la quarantena. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Giovane #Positivo sorpreso in strada: denunciato ** - CronacheMc : FABRIANO - I carabinieri hanno sorpreso il giovane poco più che ventenne nei pressi della propria abitazione - RositaBorzellin : RT @francescatotolo: Se muori dopo aver fatto il #vaccino, sebbene tu sia giovane e in salute, #NessunaCorrelazione. Se muori e il tampone… - DanAbno84717548 : RT @francescatotolo: Se muori dopo aver fatto il #vaccino, sebbene tu sia giovane e in salute, #NessunaCorrelazione. Se muori e il tampone… - vsyelania41 : RT @francescatotolo: Se muori dopo aver fatto il #vaccino, sebbene tu sia giovane e in salute, #NessunaCorrelazione. Se muori e il tampone… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane positivo Leclerc: 'Segnali promettenti' - FormulaPassion.it Un primo approccio con la macchina piuttosto positivo nonostante le criticità ambientali di Sakhir. È questo il bilancio di Charles Leclerc prima ... Il giovane monegasco è stato uno dei protagonisti ...

Positivo al Covid e senza documenti in giro per le strade di Polla. Denunciato 27enne gambiano ... la Polizia Locale di Polla ieri mattina ha individuato un giovane del Gambia che aveva violato le ... Il gambiano è risultato positivo al test rapido e al test molecolare. L'Amministrazione comunale si ...

Fabriano - Giovane positivo al Covid-19 sorpreso a passeggiare, denunciato RadioGold.TV Positivo al Covid passeggia per le strade di Polla: gambiano 27enne denunciato Era positivo al Covid ma passeggiava per le strade di Polla. Un 27enne originario del Gambia è stato controllato e denunciato dalla Polizia Municipale per violazione del protocollo sanitario e del ...

Covid: in 14 giocavano a cricket, multati da Cc ad Arcevia Denuncia e multa, invece, per un giovane 20enne ucraino residente a Fabriano e che stava passeggiando nelle vicinanze della sua abitazione. Dai controlli è emerso che il ragazzo era sottoposto al ...

Un primo approccio con la macchina piuttostononostante le criticità ambientali di Sakhir. È questo il bilancio di Charles Leclerc prima ... Ilmonegasco è stato uno dei protagonisti ...... la Polizia Locale di Polla ieri mattina ha individuato undel Gambia che aveva violato le ... Il gambiano è risultatoal test rapido e al test molecolare. L'Amministrazione comunale si ...Era positivo al Covid ma passeggiava per le strade di Polla. Un 27enne originario del Gambia è stato controllato e denunciato dalla Polizia Municipale per violazione del protocollo sanitario e del ...Denuncia e multa, invece, per un giovane 20enne ucraino residente a Fabriano e che stava passeggiando nelle vicinanze della sua abitazione. Dai controlli è emerso che il ragazzo era sottoposto al ...