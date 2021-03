Fame d’amore sabato 13 marzo una puntata speciale nella Giornata sui Disturbi alimentari (Di sabato 13 marzo 2021) Fame d’amore con Francesca Fialdini sabato 13 marzo una puntata speciale nella Giornata sui Disturbi alimentari puntata speciale di Fame d’amore sabato 13 marzo su Rai 3 alle 21:45, il programma prodotto da Ballandi e guidato da Francesca Fialdini incentrato sulle problematiche dei Disturbi alimentari. Il programma torna in onda nella Giornata del “Fiocchetto Lilla” dedicata ai Disturbi alimentari Con l’intento di accendere ancora una volta i riflettori su questo fenomeno drammatico che coinvolge in Italia milioni di ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 13 marzo 2021)con Francesca Fialdini13unasuidi13su Rai 3 alle 21:45, il programma prodotto da Ballandi e guidato da Francesca Fialdini incentrato sulle problematiche dei. Il programma torna in ondadel “Fiocchetto Lilla” dedicata aiCon l’intento di accendere ancora una volta i riflettori su questo fenomeno drammatico che coinvolge in Italia milioni di ...

Advertising

Rebeka80721106 : RT @zippettare: @Rebeka80721106 @DavLucia @plumaur @672Cilia @sorridicncausa @Mercurimc @bralella09 @ValyValentina58 @HababaAlaa Lybra #Scr… - Mercurimc : RT @zippettare: @Rebeka80721106 @DavLucia @plumaur @672Cilia @sorridicncausa @Mercurimc @bralella09 @ValyValentina58 @HababaAlaa Lybra #Scr… - ValyValentina58 : RT @zippettare: @Rebeka80721106 @DavLucia @plumaur @672Cilia @sorridicncausa @Mercurimc @bralella09 @ValyValentina58 @HababaAlaa Lybra #Scr… - RepSpettacoli : Fame d'amore, Francesca Fialdini porta l'emergenza in prima serata [aggiornamento delle 21:05] - fisco24_info : Fame d'amore, Fialdini porta l'emergenza in prima serata su Rai3: Per Giornata nazionale, speaciale con Ferrari, Am… -

Ultime Notizie dalla rete : Fame d’amore Massimo Troisi, le frasi più divertenti tratte dai suoi film Sky Tg24