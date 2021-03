Covid, nelle ultime 24 ore salgono i contagi: in Lombardia 5.809 nuovi positivi, 438 a Bergamo (Di sabato 13 marzo 2021) I dati del Ministero della Salute annunciano che sono 26.062 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Nella giornata di venerdì 12 marzo erano stati 26.824. Nella giornata di sabato 13 marzo si contano 317 vittime, nella giornata di venerdì erano state 380. I casi totali da inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881. Attualmente i positivi sono 520.061 (con un incremento di 10.744 rispetto alla giornata di venerdì), i dimessi e i guariti sono 2.579.896 (+14.970), in isolamento domiciliare ci sono 492.926 persone (+10.179). nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici. Gli ingressi in terapia intensiva per il Covid sono 270. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) I dati del Ministero della Salute annunciano che sono 26.062 ial test del coronavirus in Italia24 ore. Nella giornata di venerdì 12 marzo erano stati 26.824. Nella giornata di sabato 13 marzo si contano 317 vittime, nella giornata di venerdì erano state 380. I casi totali da inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881. Attualmente isono 520.061 (con un incremento di 10.744 rispetto alla giornata di venerdì), i dimessi e i guariti sono 2.579.896 (+14.970), in isolamento domiciliare ci sono 492.926 persone (+10.179).24 ore sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici. Gli ingressi in terapia intensiva per ilsono 270. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in ...

