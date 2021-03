Covid, da lunedì 10 regioni e Trento in zona rossa, 7 arancioni, Sardegna bianca (Di sabato 13 marzo 2021) Dal 15 marzo passano in area rossa le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano rosse. Quasi tutte le altre saranno arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta. La provincia di Bolzano è formalmente arancione ma a livello locale continua con restrizioni da zona rossa. Controllo in corso sui dati della Basilicata. La Sardegna rimane bianca Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 marzo 2021) Dal 15 marzo passano in arealeEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma diche si aggiungono a Campania e Molise che restano rosse. Quasi tutte le altre saranno: Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta. La provincia di Bolzano è formalmente arancione ma a livello locale continua con restrizioni da. Controllo in corso sui dati della Basilicata. Larimane

