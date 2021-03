Coppa America Gara 5 per Luna Rossa al comando dalla partenza (Di sabato 13 marzo 2021) Il terzo giorno di regate è iniziato e con un altro grande risultato di Luna Rossa. Una bella giornata di sole, vento sarà meno variabile di ieri, tra i 7 e 10 nodi da Nord-Est con punte fino a 11-12 nodi. La Coppa America Gara 5 bellissima per Luna Rossa, subito in testa. Coppa America Gara 5 Luna Rossa, subito in testa. Un vantaggio che riesce a tenere per tutti i lati, nonostante la velocità della nostra imbarcazione sia sempre un pochino inferiore a quella della Nuova Zelanda. Un vantaggio intorno ai 30 secondi con cui ha potuto controllare la Gara e un distacco che è arrivato anche a 420 metri nella seconda metà della Gara. Con questa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Il terzo giorno di regate è iniziato e con un altro grande risultato di. Una bella giornata di sole, vento sarà meno variabile di ieri, tra i 7 e 10 nodi da Nord-Est con punte fino a 11-12 nodi. La5 bellissima per, subito in testa., subito in testa. Un vantaggio che riesce a tenere per tutti i lati, nonostante la velocità della nostra imbarcazione sia sempre un pochino inferiore a quella della Nuova Zelanda. Un vantaggio intorno ai 30 secondi con cui ha potuto controllare lae un distacco che è arrivato anche a 420 metri nella seconda metà della. Con questa ...

