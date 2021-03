Classifica Serie A dopo Benevento-Fiorentina (27^ giornata)

Advertising

TUTTOB1 : Serie B, Vicenza-Empoli 0-2: Mancuso-Matos, i toscani allungano in classifica - Dalla_SerieA : IL SASSUOLO SCAVALCA L'HELLAS VERONA - - tabellamercatob : Classifica generale #SerieB dopo la 9^ di ritorno Allunga la capolista #Empoli 53, #Monza e #Salernitana 47, #Lecce… - ILOVEPACALCIO : #SerieC: la #classifica aggiornata dopo #PotenzaVibonese - tvoggi : SERIE B, IL COSENZA BLOCCA I GRANATA SUL PARI La Salernitana sciupa l’occasione di prendersi la seconda posizione s… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

UEFA.com

Il Sassuolo batte il Verona per 3 - 2 e, grazie al risultato contro la truppa di Juric, la scavalca incontinuando a coltivare il sogno europeo. Alla prima occasione passa subito il Sassuolo con il destro a giro dal limite di Locatelli che, servito da Defrel, trova l'angolo giusto per ...Sono tre punti fondamentali per la Fiorentina che grazie a questo successo stacca in...che conferma il momento molto difficile della squadra di Inzaghi ormai priva di un successo inA ...Ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie A live dopo Benevento-Fiorentina, gara valida per la 27^ giornata di campionato.Il portiere, di proprietà della Sampdoria ma ora in forza ai calabresi, si sta rendendo protagonista di prestazioni di alto livello in Serie B. Altra super prestazione ... un punto che vale oro in ...