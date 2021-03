Cividale del Friuli | vaccinazioni al palazzetto

(Di sabato 13 marzo 2021) Avviata in piena sicurezza e con un’ottima organizzazione logistica anche la seconda giornata di campagna vaccinale contro il Covid aldello Sport didel. In perfetto orario e muniti di tutti i documenti necessari, tanti ultraottantenni hanno cominciato poco prima delle 9.00 di stamattina ad accedere alla struttura: molti col sorriso, tutti fiduciosi nel vaccino e “grati per la grande opportunità data loro di poter accedere, in piena sicurezza, ad una struttura così grande e ben organizzata” riporta alcuni commenti il sindaco Daniela Bernardi, presente aldi buon’ora assieme ad altri esponenti della Giunta, del Consiglio e degli uffici stessi. “Se già lunedì scorso era andato tutto bene, oggi la logistica ha presentato delle migliorie – continua il sindaco – perché abbiamo ...

...corso della giornata a seconda della disponibilità dell'infermiere Farmacia Pelizzo Via, ...da sabato 20 marzo con orari variabili a seconda della disponibilità dell'infermiere Farmacia...Avviata in piena sicurezza e con un'ottima organizzazione logistica anche la seconda giornata di campagna vaccinale contro il Covid al Palazzetto dello Sport diFriuli . In perfetto orario e muniti di tutti i documenti necessari, tanti ultraottantenni hanno cominciato poco prima delle 9 di stamattina ad accedere alla struttura: molti con il ...Le 16 squadre del ricomposto girone C di serie B si sono accordate fra di loro per alcune correzioni al calendario della seconda fase della regular season. Sulla base di queste intese bilaterali la Ro ...Anche Alessandro Sartoni, più volte, ha tirato virtualmente le orecchie a coloro che si ostinano a insozzare luoghi come il parco di via Cividale o ... cronache ben prima del Covid.