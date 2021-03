C’è posta per te, Piera chiama i suoi figli dopo un allontanamento: “Vi chiedo perdono” (Di sabato 13 marzo 2021) C’è posta per te, Piera chiama i suoi figli dopo un allontanamento: “Vi chiedo perdono, non ce la faccio a stare senza di voi”. Una nuova stagione del seguitissimo programma di Maria De Filippi, C’è posta per te, ha allietato per diverse sere i telespettatori, e fin dall’ inizio non ha certamente deluso le aspettative L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 marzo 2021) C’èper te,un: “Vi, non ce la faccio a stare senza di voi”. Una nuova stagione del seguitissimo programma di Maria De Filippi, C’èper te, ha allietato per diverse sere i telespettatori, e fin dall’ inizio non ha certamente deluso le aspettative L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

