Cagliari-Juventus, Pirlo in conferenza stampa: “Ronaldo è deluso” (Di sabato 13 marzo 2021) Pirlo in conferenza: “Buffon titolare contro il Cagliari?…” A poche ore da Cagliari-Juventus, Andrea Pirlo nella conferenza stampa prepartita ha aggiornato le condizioni fisiche dei suoi giocatori segnalando qualche assenza ma anche qualche rientro: “Stanno tutti bene, hanno recuperato tutti a parte Demiral e Ramsey che hanno problemi fisici oltre a Dybala e Bentancur. Gli altri sono tutti a disposizione. Se Buffon giocherà domani? Non so se sarà possibile perché non è al meglio e dovremo valutarlo ancora oggi pomeriggio. Chiellini sta bene, è rientrato ed è recuperato. Può starci che possa partire dall’inizio. Kulusevski può giocare in tanti ruoli, lo proveremo sicuramente in una posizione più centrale perché ha il fisico per farlo. Dybala speriamo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 13 marzo 2021)in: “Buffon titolare contro il?…” A poche ore da, Andreanellaprepartita ha aggiornato le condizioni fisiche dei suoi giocatori segnalando qualche assenza ma anche qualche rientro: “Stanno tutti bene, hanno recuperato tutti a parte Demiral e Ramsey che hanno problemi fisici oltre a Dybala e Bentancur. Gli altri sono tutti a disposizione. Se Buffon giocherà domani? Non so se sarà possibile perché non è al meglio e dovremo valutarlo ancora oggi pomeriggio. Chiellini sta bene, è rientrato ed è recuperato. Può starci che possa partire dall’inizio. Kulusevski può giocare in tanti ruoli, lo proveremo sicuramente in una posizione più centrale perché ha il fisico per farlo. Dybala speriamo ...

Advertising

ZZiliani : È vero, si torna sempre sul luogo del delitto. Ma rivedere #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus dopo gli orrori… - juventusfc : Testa al campionato. Le ultime dal #TrainingCenter: - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - zazoomblog : Cagliari Semplici: “Troviamo Juventus arrabbiata. Cerchermo di metterli in difficoltà” - #Cagliari #Semplici: #“Tr… - SprintLombardia : Cagliari-Juventus Primavera 1: Contini vola in doppia cifra, magia di Schirru per la vittoria sarda… -