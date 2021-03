Vaccino Astrazeneca e il lotto ABV2856: indagati l'ad e altre tre persone (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - Un militare morto ieri ad Augusta , Stefano Paternò di 43 anni stroncato da arresto cardiaco il giorno seguente la vaccinazione con il siero Astrazeneca e un poliziotto (Davide Villa di 50 ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - Un militare morto ieri ad Augusta , Stefano Paternò di 43 anni stroncato da arresto cardiaco il giorno seguente la vaccinazione con il sieroe un poliziotto (Davide Villa di 50 ...

TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - AValvecchia : RT @GeMa7799: Caos AstraZeneca, decisione bomba a Napoli: la Asl sospende il vaccino. L’Asl Napoli1 ha deciso di “sospendere ogni attività… - CicoPapi1 : RT @Aifa_ufficiale: Sta circolando sui social una versione falsa del comunicato AIFA n.632 in cui sono riportati falsi numeri di lotti di v… -