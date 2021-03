Uomini e donne, Roberto smascherato e le altre news di oggi (Di venerdì 12 marzo 2021) Colpo di scena nella puntata di Uomini e donne andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Il cavaliere del Trono Over Roberto è stato smascherato e cacciato dal programma, dopo le accuse giunte da una donna con cui si frequenta al di fuori dello studio. Spazio anche al percorso di Giacomo e ad Alessandro e Maria Tona, quest’ultima ancora attaccata da Gianni. Roberto cacciato da Uomini e donne Maria invita Patrizia al centro dello studio e le mostra alcuni video di Roberto in cui lui parla con una ragazza che sta frequentando al di fuori del programma e a cui chiede di negare la loro conoscenza. Alla donna in questione dice pure ‘ti amo’. La padrona di casa ha poi fatto entrare Roberto, mettendolo di fronte ai video ricevuti dalla ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 12 marzo 2021) Colpo di scena nella puntata diandata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Il cavaliere del Trono Overè statoe cacciato dal programma, dopo le accuse giunte da una donna con cui si frequenta al di fuori dello studio. Spazio anche al percorso di Giacomo e ad Alessandro e Maria Tona, quest’ultima ancora attaccata da Gianni.cacciato daMaria invita Patrizia al centro dello studio e le mostra alcuni video diin cui lui parla con una ragazza che sta frequentando al di fuori del programma e a cui chiede di negare la loro conoscenza. Alla donna in questione dice pure ‘ti amo’. La padrona di casa ha poi fatto entrare, mettendolo di fronte ai video ricevuti dalla ...

