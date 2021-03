Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 12 marzo: Clara e Patrizio a un bivio (Di venerdì 12 marzo 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 12 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3? Tra Clara e Patrizio è scattato il bacio. Come si comporterà la ragazza dopo aver scoperto il tradimento di Alberto? E Patrizio lascerà Rossella per seguire il nuovo sentimento che prova per Clara? Sempre più pericolosamente vicino a Clara e fatalmente attratto da lei, Patrizio si Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021)“Unal”, puntata del 122021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3? Traè scattato il bacio. Come si comporterà la ragazza dopo aver scoperto il tradimento di Alberto? Elascerà Rossella per seguire il nuovo sentimento che prova per? Sempre più pericolosamente vicino ae fatalmente attratto da lei,si Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_Aleloriginale : L'unico sollievo che ho è che questa estate troverò gli ombrelloni per metà liberi. Così non dovrò farmi chilometro… - Donata1406 : @MariaGr35657554 Infatti ;)Ecco perché, ciò che desidero, sono solita scriverlo su un foglio, come a voler dare esa… - giocarmon : A sole due settimane dalla sua pubblicazione, il libro 'Le antiche tecniche fotografiche' è nei bestseller di Amazo… - giocarmon : A sole due settimane dalla sua pubblicazione, il libro 'Le antiche tecniche fotografiche' è nei bestseller di Amazo… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'11 marzo 2021 -