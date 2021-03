Traffico Roma del 12-03-2021 ore 15:30 (Di venerdì 12 marzo 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buon pomeriggio ho decisamente trafficato il raccordo anulare ci sono in colonna 20 in carreggiata interna tra cassia-flaminia azionaria proseguendo in carreggiata interna abbiamo in colonna a tratti a partire da Settebagni fino all’uscita alla rustica trafficata anche la zona sud del raccordo anulare carreggiata esterna code a tratti a partire dal video con la Roma Fiumicino fino all’uscita a Roma difficoltà sulla via Ardeatina per una riduzione di carreggiata Traffico congestionato dal raccordo al Divino Amore quindi in direzione di Ardea e poi ci sono cose anche da Falcognana al Divino Amore verso Roma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio ho decisamente trafficato il raccordo anulare ci sono in colonna 20 in carreggiata interna tra cassia-flaminia azionaria proseguendo in carreggiata interna abbiamo in colonna a tratti a partire da Settebagni fino all’uscita alla rustica trafficata anche la zona sud del raccordo anulare carreggiata esterna code a tratti a partire dal video con laFiumicino fino all’uscita adifficoltà sulla via Ardeatina per una riduzione di carreggiatacongestionato dal raccordo al Divino Amore quindi in direzione di Ardea e poi ci sono cose anche da Falcognana al Divino Amore versoper i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale ...

