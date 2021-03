Totò Antibo sta meglio: "Ringrazio tutti per l'affetto" (Di venerdì 12 marzo 2021) Totò Antibo sta meglio. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo per un embolia polmonare mercoledì mattina, le condizioni del campione di Altofonte di atletica leggera sono... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 marzo 2021)sta. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo per un embolia polmonare mercoledì mattina, le condizioni del campione di Altofonte di atletica leggera sono...

Ultime Notizie dalla rete : Totò Antibo Antibo sta meglio: "Grazie a tutti per l'affetto" Toto' Antibo sta meglio. Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Civico di Palermo per un embolia polmonare mercoledi' mattina, le condizioni del campione di Altofonte di atletica leggera sono ...

Antibo è lucido, risponde ai familiari: 'Credo di aver vinto, me la sono vista brutta' Sorrisi sì, ma senza urlare di gioia perché la battaglia non è ancora finita. E questo lo sa bene Totò Antibo , ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale civile di Palermo da giovedì per un embolia polmonare. Il 59enne ex primatista italiano dei 5 e dei 10mila metri, ha risposto in mattinata ...

Toto' sta meglio. Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Civico di Palermo per un embolia polmonare mercoledi' mattina, le condizioni del campione di Altofonte di atletica leggera sono ...