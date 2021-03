Roma, Totti spara a zero: “Il calcio è cambiato, i social hanno fatto sbarellare i giocatori” (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesco Totti spara a zero sulle nuove leve del calcio.VIDEO Roma-Shakhtar Donetsk 3-0, Fonseca prenota i quarti: gli highlights del match dell’OlimpicoL'ex capitano della Roma ha ormai appeso gli scarpini al chiodo da qualche anno e non nasconde che nell'ultimo periodo si è reso conto di come sia cambiato l'atteggiamento dei calciatori. Il simbolo giallorosso, nel corso dell'intervista concessa al settimanale "Sette", si è anche soffermato sulla vita che conduce da quando ha deciso di ritirarsi.Roma-Shakhtar Donetsk, El Shaarawy: “Il gol una grande emozione, al ritorno servirà una cosa”"Il calcio è cambiato in tutto e per tutto. Prima c'erano più giocatori tecnici, c'era più scuola anche per i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Francescosulle nuove leve del.VIDEO-Shakhtar Donetsk 3-0, Fonseca prenota i quarti: gli highlights del match dell’OlimpicoL'ex capitano dellaha ormai appeso gli scarpini al chiodo da qualche anno e non nasconde che nell'ultimo periodo si è reso conto di come sial'atteggiamento dei calciatori. Il simbolo giallorosso, nel corso dell'intervista concessa al settimanale "Sette", si è anche soffermato sulla vita che conduce da quando ha deciso di ritirarsi.-Shakhtar Donetsk, El Shaarawy: “Il gol una grande emozione, al ritorno servirà una cosa”"Ilin tutto e per tutto. Prima c'erano piùtecnici, c'era più scuola anche per i ...

Advertising

STOCALCIO1 : ?? Francesco #Totti: 'Mi dispiace tantissimo non essere più dentro la Roma. Tantissimo. Per me era non dico la secon… - ReteSport : ?? #PrimaPagina #ReteSport?? La #Roma asfalta lo #Shakhtar ma perde Mkhitaryan. Stadio, ipotesi Torrespaccata o Piet… - Mediagol : #Roma, Totti spara a zero: 'Il calcio è cambiato, i social hanno fatto sbarellare i giocatori' - pccpla : RT @GoalItalia: Totti si racconta: 'La Roma? Sono cresciuto lì e morirò lì. Nel calcio stanno sparendo i campioni' ?? - proietta : RT @TizRicc: La #ASRoma non vinceva un'andata di un ottavo di finale di Coppa UEFA/Europa League dal novembre 1998, Roma-Zurigo 1-0 (Totti)… -