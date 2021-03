Reddito di cittadinanza, come cambierà: arriva il Comitato scientifico (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha istituito il Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza. L’obiettivo è valutare come abbia funzionato finora la misura e indicare quali azioni assumere per migliorarne l’impatto. Servono “una manutenzione e un adattamento” ha detto il ministro, parlando di strumenti che “andranno individuati soprattutto per far fronte ad un fenomeno che è di questi mesi, di queste settimane, che è quello del repentino impoverimento del ceto medio”. La nascita del Comitato arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dei dati preliminari dell’Istat sull’aumento della povertà, che indicano come, nel 2020, il numero delle persone in povertà assoluta abbia raggiunto la cifra record ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha istituito ilper la valutazione deldi. L’obiettivo è valutareabbia funzionato finora la misura e indicare quali azioni assumere per migliorarne l’impatto. Servono “una manutenzione e un adattamento” ha detto il ministro, parlando di strumenti che “andranno individuati soprattutto per far fronte ad un fenomeno che è di questi mesi, di queste settimane, che è quello del repentino impoverimento del ceto medio”. La nascita dela pochi giorni dalla pubblicazione dei dati preliminari dell’Istat sull’aumento della povertà, che indicano, nel 2020, il numero delle persone in povertà assoluta abbia raggiunto la cifra record ...

Advertising

fattoquotidiano : De Masi: “Sul reddito di cittadinanza ricerca luciferina per screditarlo. Disuguaglianze spesso aumentano in Paesi… - fattoquotidiano : Il ministro Orlando istituisce il comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza: sei componenti, la presi… - MediasetTgcom24 : Potenza, spacciavano droga nel negozio di ortofrutta di famiglia: sovrapprezzo ai clienti che usavano Reddito citta… - emilio05714955 : RT @LaVeritaWeb: La sinistra pensa alla revisione dell'assegno di cittadinanza per renderlo perenne. La mancia è la fine della borghesia. S… - jemenfousoui : @OizaQueensday Quelli sono gli stessi che un giorno postano articoli contro la cultura sessista in cui viviamo è un… -