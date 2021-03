Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 12 marzo 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming Propaganda live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21,15 su La7 per la 22esima puntata di questa stagione. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 12 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. anticipazioni e ospiti stasera si parlerà – ovviamente – ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021)e streaming, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera,12, alle ore 21,15 su La7 per la 22esimadi questa stagione. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi12? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.si parlerà – ovviamente – ...

Advertising

welikeduel : 'Mi manca il sesso'. Il monologo di Antonella Attili a #propagandalive - welikeduel : Rivedi #propagandalive: Antonella Attili, Filippo Ceccarelli, Fabio Celenza, Andrea Pennacchi, Raiz degli Almamegre… - claudiafontaniv : @aforista_l Secondo me fa apposta perchè vuole essere citato da da Propaganda Live o da Crozza. È un burlone. - whatsgoingahn : @GabCAAD3 cosa c'entra propaganda live..... il disco è del 2005 - GabCAAD3 : @whatsgoingahn Ho il CD, il vinile lo prenderei solo per la copertina con il compianto Fontanelli (ex bassista dei… -