Perugia. Covid, Presidente tesei firma nuova ordinanza in vigore fino al 5 aprile (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ stata firmata oggi, dalla Presidente della Regione Umbria Donatella tesei, un’ordinanza regionale che resterà in vigore sino al 5 aprile e che sostituisce la numero 22 del 5 marzo. Alcune delle misure già adottate sono confermate e prorogate, mentre altre vengono adattate all’attuale situazione epidemiologica umbra e tengono conto delle prescrizioni della sanità regionale e delle linee presenti nel Dpcm. In tal senso vi sono delle novità che riguardano soprattutto i servizi socio educativi della prima infanzia, i servizi educativi della scuola dell’infanzia e in generale le scuole operanti in quei distretti individuati dalla Sanità in cui si registrano particolari situazioni di diffusione del virus (come previsto da Dpcm in vigore). Le principali novità riguardano: ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ statata oggi, dalladella Regione Umbria Donatella, un’regionale che resterà insino al 5e che sostituisce la numero 22 del 5 marzo. Alcune delle misure già adottate sono confermate e prorogate, mentre altre vengono adattate all’attuale situazione epidemiologica umbra e tengono conto delle prescrizioni della sanità regionale e delle linee presenti nel Dpcm. In tal senso vi sono delle novità che riguardano soprattutto i servizi socio educativi della prima infanzia, i servizi educativi della scuola dell’infanzia e in generale le scuole operanti in quei distretti individuati dalla Sanità in cui si registrano particolari situazioni di diffusione del virus (come previsto da Dpcm in). Le principali novità riguardano: ...

Advertising

umbriaOn : #Asili e #materne #chiusi in 51 #comuni. #Aperti negli altri. Sabato 'ok' per i #negozi di vicinato… - umbriaOn : #Covid #Umbria, l'#ordinanza #Tesei #valida fino al 5 aprile - Documento - tuttoggi : Casi Covid ancora in calo nel comprensorio di Perugia, come nel resto... #cronaca #umbria - PerugiaToday : Coronavirus, Federfarma precisa: 'Mascherine Ffp2 non a norma? Nessun divieto di vendita in farmacia' - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 12 marzo: tutti i dati comune per comune -