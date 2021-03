Pd: Bonaccini, ‘buon lavoro Enrico Letta’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Buon lavoro Enrico Letta”. Lo scrive Stefano Bonaccini su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “BuonLetta”. Lo scrive Stefanosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'buon lavoro Enrico Letta'... - CarmineDiNardo3 : 'Stai sereno,Enrico!' Se anche Bonaccini fa buon viso a cattivo gioco,perche' i zingarettiani sono in maggioranza,L… - diabolicoMarco : @mentecritica e comunque non sottovalutare il potere della barba bianca Vedi ad esempio bonaccini che ci ha costrui… - cclatwe : come potrebbe essere un Bonaccini (emiliano buon amministratore lontano dalle beghe romane non ancora invischiato i… - salvogen : @anna_pensil @sbonaccini Effettivamente sono rimasto profondamente deluso da Bonaccini. E lo sono ancora di più ved… -