Pasqua in zona rossa per l’Italia, fascia gialla addio (Di venerdì 12 marzo 2021) Non è più un Dpcm, ma un decreto legge da convertire in Parlamento entro 60 giorni quello che porta le nuove norme che il Governo ha deciso per contrastare il contagio. Sarà in vigore da lunedì 15 marzo fino a martedì 6 aprile. Le misure introdotte sono più rigide e restrittive per quanto riguarda i limiti entro i quali si assegnano i colori alle regioni e viene stabilito un lockdown simile a quello di Natale per i giorni della Pasqua. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Non è più un Dpcm, ma un decreto legge da convertire in Parlamento entro 60 giorni quello che porta le nuove norme che il Governo ha deciso per contrastare il contagio. Sarà in vigore da lunedì 15 marzo fino a martedì 6 aprile. Le misure introdotte sono più rigide e restrittive per quanto riguarda i limiti entro i quali si assegnano i colori alle regioni e viene stabilito un lockdown simile a quello di Natale per i giorni della Pasqua.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'int… - carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - valentinadigrav : RT @Marco_dreams: Pasqua: tutta Italia in zona rossa, dal 3 al 5 aprile. Sappiate che non è colpa del governo, è colpa di chi non ha ancora… - claireguerrera : RT @Marco_dreams: Pasqua: tutta Italia in zona rossa, dal 3 al 5 aprile. Sappiate che non è colpa del governo, è colpa di chi non ha ancora… -