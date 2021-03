Napoli | ADL vuole uno tra Sarri e Benitez per la prossima stagione

Advertising

OilGun4 : @tuttonapoli Ma il Napoli quante altre volte deve avere Il pechinese Mazzabubu’ al Var? Trovate un lavoro a questo… - infoitsalute : Quattro allenatori contattati da ADL per il post-Gattuso. Il nuovo Napoli cresce attorno ad Insigne – FLASH NEWS - 100x100Napoli : Franco #Ordine si sofferma su #Gattuso e sulla partita di domenica sera: #Milan-#Napoli. - anteprima24 : ** #Napoli, Fedele: 'Adl ha un solo nome per la panchina, lo vuole a prescindere dalla ... **… - albert_Napoli : Ma un portiere d'albergo si accontenta basta che li dai vitto e alloggio Adl Non mangiare la minestra scaduta più… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ADL

... Benitez significherebbe rimescolare una carta già vista, per la quale non mi pare ci siano stati grandissimi apprezzamenti; Spalletti lo eviterei per il suo temperamento ed in una piazza come...Sembrerebbe chesia disposto anche ad accontentarlo sul mercato prendendo alcuni dei suoi ... Questo, dunque, il poker di nomi dei favoriti a sedere sulla panchina del, ma non sono escluse ...Napoli, ADL pensa a Sarri o Benitez per la prossima stagione Il Napoli è ormai proiettato alla prossima stagione, secondo la redazione di Radio Sportiva ...È stato un peccato - dal mio punto di vista - non aver a disposizione l’intera rosa. La nostra amicizia parte dalla Nazionale U21 dove siamo stati… Leggi ...