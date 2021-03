MotoGP, via libera al ritorno di Marquez (Di venerdì 12 marzo 2021) Marc Marquez ottiene l’autorizzazione dei medici a tornare in moto. La MotoGP pronta al ritorno dello spagnolo. Buone notizie per tutti gli appassionati di MotoGP, Marc Marquez tornerà ad allenarsi in moto per la prima volta dall’infortunio. Il sei volte campione del mondo non corre dal Gran Premio di Jerez dello scorso anno. Il recupero dall’infortunio, frattura dell’omero destro, dura da più di sette mesi e ha richiesto tre operazioni. I medici sembrano però soddisfatti dei risultati e hanno dato il via libera per il ritorno dello spagnolo. Nel frattempo la Honda ha inserito il nome del proprio pilota nella entry list provvisoria per il GP del Qatar, previsto per il 28 marzo. 12 giorni quindi per Marc Marquez, che scalpita per un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Marcottiene l’autorizzazione dei medici a tornare in moto. Lapronta aldello spagnolo. Buone notizie per tutti gli appassionati di, Marctornerà ad allenarsi in moto per la prima volta dall’infortunio. Il sei volte campione del mondo non corre dal Gran Premio di Jerez dello scorso anno. Il recupero dall’infortunio, frattura dell’omero destro, dura da più di sette mesi e ha richiesto tre operazioni. I medici sembrano però soddisfatti dei risultati e hanno dato il viaper ildello spagnolo. Nel frattempo la Honda ha inserito il nome del proprio pilota nella entry list provvisoria per il GP del Qatar, previsto per il 28 marzo. 12 giorni quindi per Marc, che scalpita per un ...

Advertising

paoloangeloRF : Marc Marquez può tornare in moto - Motorsport_IT : #MotoGP | Secondo quanto ha appreso - KZeneise : #ilKarma Marquez, piede fratturato: dichiarato unfit per domani - sportli26181512 : Morbidelli: 'Ducati molto veloci nei test, nel GP del Qatar sarà dura'. VIDEO: Dopo aver chiuso la 5^ giornata di t… - Davide_QV : No ma...mettiamo pur la testa sempre più avanti eh ?? E via a caricare l'anteriore ?? #MotoGP -