MotoGP, Morbidelli: 'La mia Yamaha non è stata meno veloce delle altre' (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche per Franco Morbidelli la giornata di test di oggi è stata un flop dal punto di vista dell'azione in pista . A causa di un forte vento quasi nessun pilota ha girato. In ogni caso Franco è uscito ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche per Francola giornata di test di oggi èun flop dal punto di vista dell'azione in pista . A causa di un forte vento quasi nessun pilota ha girato. In ogni caso Franco è uscito ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 per la prima volta si piazza nel lato sinistro del box, mentre Morbidelli rimarrà nel lato destro.… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Franco Morbidelli: 'Il mio team è fantastico' ?? @motogp #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Franco Morbidelli: 'Il mio team è fantastico' ?? @motogp #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - FormulaPassion : #MotoGP: #Rossi dispiaciuto per non aver potuto effettuare una simulazione gara - motosprint : #MotoGP, #Morbidelli: “La mia Yamaha non è stata meno veloce delle altre” -