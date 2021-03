LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa e NZ in parità. Spithill: “Chi vince la partenza, domina” (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 2-2 LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW ZEALAND 2-1 PROBLEMA AL SISTEMA DI GESTIONE DEI FOIL PER Luna Rossa JAMES Spithill: “CHI vince LA partenza, POI domina” VIDEO ERRORE IN STRAMBATA PER Luna Rossa: SPANCIATA SULL’ACQUA. PROBLEMA AI FOIL? VIDEO: RIVIVI LE DUE REGATE DI VENERDI’ 12 MARZO SIN QUI HA SEMPRE VINTO CHI E’ ENTRATO MURE A SINISTRA NELLA ZONA DI PRE-partenza TUTTI I DISTACCHI LATO PER LATO DELLE REGATE 3 E 4 6.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.03 La seconda giornata si chiude dunque ancora con un nulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-NEW ZEALAND 2-2 LA CRONACA DI-NEW ZEALAND 2-1 PROBLEMA AL SISTEMA DI GESTIONE DEI FOIL PERJAMES: “CHILA, POI” VIDEO ERRORE IN STRAMBATA PER: SPANCIATA SULL’ACQUA. PROBLEMA AI FOIL? VIDEO: RIVIVI LE DUE REGATE DI VENERDI’ 12 MARZO SIN QUI HA SEMPRE VINTO CHI E’ ENTRATO MURE A SINISTRA NELLA ZONA DI PRE-TUTTI I DISTACCHI LATO PER LATO DELLE REGATE 3 E 4 6.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.03 La seconda giornata si chiude dunque ancora con un nulla ...

Advertising

SkySport : America’s Cup LUNA ROSSA NELLA STORIA 2-2 con New Zealand ? - Sabrina67R : RT @SkySport: America’s Cup LUNA ROSSA NELLA STORIA 2-2 con New Zealand ? - Fprime86 : RT @SkySport: America’s Cup LUNA ROSSA NELLA STORIA 2-2 con New Zealand ? - iljokeer : RT @SkySport: America’s Cup LUNA ROSSA NELLA STORIA 2-2 con New Zealand ? - UgoBaroni : RT @SkySport: America’s Cup LUNA ROSSA NELLA STORIA 2-2 con New Zealand ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE America’s Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE