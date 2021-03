Letta oggi scioglie la riserva, col sostegno di tutto il Pd (Di venerdì 12 marzo 2021) Enrico Letta parlerà solo oggi, l'ex premier è tornato a Roma evitando qualunque dichiarazione, ma tutto il Pd di fatto lo considera già segretario e persino le minoranze di Base riformista e dei Giovani turchi sembrano essere ormai disposte a votarlo. Letta ieri ha trascorso la giornata a casa, al telefono con i leader del partito ma anche impegnato in videoconferenze che poco hanno a che fare con il Pd: prima un webinar dell'Arel su "La politica economica di Biden e gli scenari post Covid", poi - sempre online - un appuntamento dell'Italian society del King's college di Londra su "The future of Italy in Europe".Ma, appunto, i contatti con i dirigenti Pd ci sono stati in questi giorni - anche con quelli della minoranza - e nessuno dubita ormai sulla decisione che verrà annunciata oggi. Nicola ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 marzo 2021) Enricoparlerà solo, l'ex premier è tornato a Roma evitando qualunque dichiarazione, mail Pd di fatto lo considera già segretario e persino le minoranze di Base riformista e dei Giovani turchi sembrano essere ormai disposte a votarlo.ieri ha trascorso la giornata a casa, al telefono con i leader del partito ma anche impegnato in videoconferenze che poco hanno a che fare con il Pd: prima un webinar dell'Arel su "La politica economica di Biden e gli scenari post Covid", poi - sempre online - un appuntamento dell'Italian society del King's college di Londra su "The future of Italy in Europe".Ma, appunto, i contatti con i dirigenti Pd ci sono stati in questi giorni - anche con quelli della minoranza - e nessuno dubita ormai sulla decisione che verrà annunciata. Nicola ...

