Istat: occupazione in calo, 2020 il mercoledì nero del mercato del lavoro (Di venerdì 12 marzo 2021) Dati Istat 2020, diminuisce l'occupazione: il mercato del lavoro soffre la perdita di migliaia e migliaia di lavoratori, soprattutto donne La pandemia ha avuto un notevole impatto sul mercato del lavoro, secondo i dati delle ultime stime Istat il tasso di occupazione è in discesa e tocca i livelli del 2017. Aumenta il numero delle persone inattive per cause legate soprattutto alla pandemia. Molti non lavorano o non cercano lavoro per lo scoraggiamento, per il timore del contagio, studio o altri impedimenti derivanti dal Covid-19, il numero di inattivi aumenta così di 567 mila (+4,3% in un anno). A preoccupare di più è il tasso di occupazione, i dati Istat segnano una discesa del ...

istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - Agenzia_Ansa : FLASH | In media annua, nel 2020 si osserva un calo dell'occupazione 'senza precedenti' (-456 mila, -2,0%). Lo indi… - istat_it : Nel IV trim 2020 il numero di occupati aumenta di 54 mila unità (+0,2%) sul III trim 2020. Tasso di occupazione al… - angelo7milano : RT @istat_it: Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il -1,5% deg… - CislFpViterbo : RT @CislNazionale: Prorogare le tutele perché il quadro drammatico non si trasformi in disastro, ma insieme avviare un piano straordinario… -