Isola dei Famosi | Tommaso Zorzi sostituisce Elettra Lamborghini

Tommaso Zorzi è l'opinionista dell'Isola dei Famosi che sostituisce Elettra Lamborghini impossibilitata a causa del Covid Sarà Tommaso Zorzi a vestire i panni di opinionista all'Isola dei Famosi 2021. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, Tommaso in queste ore si troverebbe a Roma, come lui stesso ha annunciato ieri dal suo profilo Instagram prima di prendere il treno verso la Capitale, per la trattativa con Mediaset, che pare sia andata a buon fine, come svela Blogo. Quindi Tommaso Zorzi sostituirà Elettra Lamborghini a casa in quarantena a causa del Covid e siederà accanto a Iva Zanicchi, altra opinionista.

