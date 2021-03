Il senatore Elio Lannutti a processo per il post sui Protocolli dei Savi di Sion (Di venerdì 12 marzo 2021) Il senatore Elio Lannutti sarà processato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica. Lo riporta il sito de Il Fatto Quotidiano. Il parlamentare – recentemente espulso dal Movimento 5 Stelle per non aver votato la fiducia al governo Draghi – dovrà rispondere davanti a un giudice di quanto pubblicato sui suoi profili social il 20 gennaio 2019. Su Twitter e Facebook il giornalista e saggista, presidente onorario di Adusbef (associazione di tutela dei consumatori specializzata nel settore bancario), condivise un articolo pubblicato sul sito Saper-link-news.com dal titolo Le 13 famiglie che comandano il mondo. A corredo del link il senatore aggiunse un commento: “Gruppo dei Savi di Sion e Meyer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilsarà processato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica. Lo riporta il sito de Il Fatto Quotidiano. Il parlamentare – recentemente espulso dal Movimento 5 Stelle per non aver votato la fiducia al governo Draghi – dovrà rispondere davanti a un giudice di quanto pubblicato sui suoi profili social il 20 gennaio 2019. Su Twitter e Facebook il giornalista e saggista, presidente onorario di Adusbef (associazione di tutela dei consumatori specializzata nel settore bancario), condivise un articolo pubblicato sul sito Saper-link-news.com dal titolo Le 13 famiglie che comandano il mondo. A corredo del link ilaggiunse un commento: “Gruppo deidie Meyer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa ...

Advertising

fattoquotidiano : Il senatore Elio Lannutti a processo per il post sui social sui Protocolli dei Savi di Sion - HuffPostItalia : Il senatore Elio Lannutti a processo per il post sui Protocolli dei Savi di Sion - AnnaritaNinni : Il senatore Elio Lannutti a processo per il post sui social sui Protocolli dei Savi di Sion - - Capobianco2005C : RT @HuffPostItalia: Il senatore Elio Lannutti a processo per il post sui Protocolli dei Savi di Sion - robertodp1958 : RT @HuffPostItalia: Il senatore Elio Lannutti a processo per il post sui Protocolli dei Savi di Sion -