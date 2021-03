(Di venerdì 12 marzo 2021) Pubblichiamo il testo dell’intervento del Presidente del Consiglio,, in occasione della visita alanti Covid dell’Aeroporto di. A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi. Nell’ultima settimana, si sono registrate 150.175 nuove infezioni, a fronte delle 130.816 della settimana precedente – un aumento di quasi il 15%. In queste due settimane, l’incremento dei ricoverati positivi al virus è stato di quasi 5.000 persone, e il numero di pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati ci impongono la massima cautela per limitare il numero di morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie. Il ricordo di quanto accaduto la scorsa primavera è vivo, e faremo di ...

Advertising

Linkiesta : Il discorso di Mario #Draghi al centro vaccinale di Fiumicino Il presidente del Consiglio ha annunciato un nuovo s… - silvano46 : RT @neXtquotidiano: 'Perché dobbiamo utilizzare sempre le parole inglesi?' Mario #Draghi interrompe il suo discorso a Fiumicino dopo aver… - neXtquotidiano : 'Perché dobbiamo utilizzare sempre le parole inglesi?' Mario #Draghi interrompe il suo discorso a Fiumicino dopo a… - iside50 : RT @tempoweb: I 32 miliardi non bastano per i #ristori. #Draghi: nuovo scostamento di bilancio #covid #vaccino #astrazeneca #12marzo #fiumi… - LOVELAVEZ : RT @christianrocca: Il discorso di Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : discorso Mario

Impossibile perDraghi non soffermarsi sulAstraZeneca e sul blocco di un lotto di preparato vaccinale in via precauzionale in attesa che vengano approfonditi alcuni aspetti relativi a ...'Samrtworking, baby sitting...chissà perché tutti questi termini in inglese...'. Con una battuta il premierDraghi , nel corso del suoal centro vaccinale di Fiumicino, scherza sul diffuso utilizzo della terminologia inglese in Italia. Già nei giorni scorsi, questa volta solo sul termine ...Sempre formale nelle dichiarazioni e impeccabile nel suo stile comunicativo. Quest’oggi, però, il Presidente del Consiglio ha “rotto l’etichetta” lasciandosi andare in un commento dopo aver citato, in ...Il Premier sull'emergenza sanitaria: "L'Unione Europea ha preso degli impegni chiari con le case farmaceutiche e ci aspettiamo che vengano rispettati" ...