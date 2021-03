I Paesi del Wto dicono no alla deroga sui brevetti per la produzione di vaccini Covid. Ue: “I problemi dipendono da capacità produttiva” (Di venerdì 12 marzo 2021) Come da attese, giovedì i Paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) non hanno raggiunto un accordo su una deroga sui brevetti per la produzione di vaccini contro il Covid-19 che, secondo alcuni Paesi, renderebbe più semplice la produzione dei sieri nelle aree più povere. Contrari alla deroga gli Usa, il Regno Unito e la Commissione Ue. Sulla stessa posizione si sono schierati i 27 Stati membri compresa l’Italia. La settimana scorsa sessantasette organizzazioni avevano firmato una lettera aperta al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai presidenti di Camera e Senato affinché sostenessero la sospensione chiesta da India e Sudafrica, che a causa dei brevetti non possono produrre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Come da attese, giovedì imembri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) non hanno raggiunto un accordo su unasuiper ladicontro il-19 che, secondo alcuni, renderebbe più semplice ladei sieri nelle aree più povere. Contrarigli Usa, il Regno Unito e la Commissione Ue. Sulla stessa posizione si sono schierati i 27 Stati membri compresa l’Italia. La settimana scorsa sessantasette organizzazioni avevano firmato una lettera aperta al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai presidenti di Camera e Senato affinché sostenessero la sospensione chiesta da India e Sudafrica, che a causa deinon possono produrre ...

