Ho provato Monster Hunter Rise demo 2 Ne sono uscita sconfitta | ma felice

Monster Hunter Rise demo 2. Ne sono uscita sconfitta, ma felice (Di venerdì 12 marzo 2021) Monster Hunter Rise, ormai lo sapete, è uno dei videogiochi più attesi del 2021. Il 26 di marzo lo avremo finalmente sulla nostra Nintendo Switch e dopo aver giocato la seconda demo, uscita ieri, non vedo l'ora di provare il titolo completo. La nuova demo introduce una nuova missione, quella con la massima difficoltà. Uccidere il Magnamalo. Il Magnamalo CapcomUna premessa doverosa: se pensate di leggere un pezzo in cui racconto come ho sconfitto il Mangnamalo in due mosse senza versare una goccia di sudore, siete nel posto sbagliato. Non solo il sudore è stato versato copiosamente, ma di mazzate ne ho prese parecchie e anche definitive. La mia autostima è scesa abbastanza ai minimi quando ho preso in mano la Switch e ho fatto l'ingenuo errore di buttarmi subito sulla prova offerta ...

